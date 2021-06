Maria e Rosario Marrone, genitori Emma/ “Sono sempre la vostra Chicca, senza voi…”

Maria e Rosario Marrone, i genitori di Emma, sono costantemente presenti nella sua vita. Da anni sulla cresta dell’onda, con un successo dopo l’altro, la cantante salentina è rimasta sempre la semplice ragazza pugliese, estremamente legata alla sua famiglia e alle sue origini. Non c’è successo che Emma non condivida con la sua famiglia e in occasione del concerto che ha tenuto all’Arena di Verona con cui è partito ufficialmente il Fortuna Tour dopo il terribile anno dovuto alla pandemia, Emma ha voluto mamma Maria e papà Rosario al suo fianco. Con papà Rosario, del resto, condivide la grande passione per la musica e, più volte, la Marrone, sui social, ha mostrato il padre mentre si diletta a suonare. In varie interviste, Emma Marrone ha sempre sottolineato il supporto che ha ricevuto dai genitori in tutte le sue scelte ed è tra le loro braccia che si rifugia quando ha bisogno di ricaricare le pile prima di un progetto importante.

La dedica di Emma Marrone a mamma Maria e papà Rosario

Con undici anni di carriera alle spalle, Emma Marrone non perde l’umiltà e la semplicità che l’hanno sempre contraddistinta e, in occasione di un anniversario così importante per la sua carriera, ha dedicato delle splendide parole a mamma Maria e papà Rosario che sono sempre stati i suoi primi fan. “Vi dedico tutto – scrive su Instagram, dove ha pubblicato una foto dei genitori a un suo concerto – Per tutte le cose che mi avete insegnato. Perché siete le mie radici e il mio cielo. Per i vostri occhi pieni di orgoglio. Perché tutte le volte che sono caduta, mi avete detto ‘adesso rialzati’. Perché se oggi sono qui e sono quello che sono lo devo anche a voi. Perché prima di essere la Emma di tutti,sono la vostra Chicca. Vi dedico 11 anni di successi e anche di dolore e sacrifici. Vi dedico ciò che è la mia vita. Grazie mamma! Grazie Papà!”, ha scritto Emma sui social.

