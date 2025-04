Papa Francesco, scomparso solo poche ore fa, proviene da una famiglia di origini italiane, in Argentina. Nato da due genitori amorevoli, è cresciuto circondato dall’affetto dei fratelli: tra questi, Maria Elena Bergoglio. La sorella di Papa Francesco è l’unica ancora in vita e l’unica che abbia potuto festeggiare e celebrare il Pontificato del fratello. Gli altri, infatti, erano già scomparsi da tempo. La donna, molto legata proprio al fratello José Mario Bergoglio, ha più volte parlato di lui e raccontato aneddoti del loro passato e della loro infanzia felice in Argentina.

Maria Elena Bergoglio, purtroppo malata da tempo, non è più riuscita ad incontrare il fratello dal momento della sua elezione a Papa ma nonostante ciò è rimasta sempre molto legata a lui, sentendolo spesso al telefono ed esprimendogli in ogni occasione la sua immensa felicità per i traguardi raggiunti a capo della Chiesa cattolica. Al momento della notizia dell’elezione del Papa, Maria Elena era in casa con suo figlio e aveva la televisione accesa: “La sola cosa che ho sentito dell’Habemus papam è stata «Georgium Marium». Ero sconvolta e scioccata” ha rivelato la donna, che dunque ha scoperto dalla tv dell’elezione del fratello a capo della Santa Sede.

Maria Elena Bergoglio, chi è la sorella di Papa Francesco: “La nostra infanzia italiana”

Maria Elena Bergoglio è la sorella più piccola di Papa Francesco. La donna, che vive in Argentina, ha raccontato a Repubblica, qualche anno fa, della loro infanzia felice fino alla morte del papà Mario. “Noi, anche Jorge che era il più grande, eravamo terrorizzati dagli sguardi di papà se sapevamo di aver fatto qualche marachella” ha rivelato Maria Elena Bergoglio, che aveva un bellissimo rapporto con il fratello. “Jorge mi ha sempre ricordato un po’ tutti e due. La mamma, perché anche lui cucina benissimo, e papà perché ama l’opera, il tango e il San Lorenzo (squadra di calcio argentina, ndr)” ha affermato ancora la sorella di Papa Francesco.