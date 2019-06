“MARIA ELENA BOSCHI APRE RISTORANTE A ROMA”/ Lei furiosa: “Idiozia assoluta”

Maria Elena Boschi deve aver pensato che stavolta era troppo. La fedelissima di Matteo Renzi, che in passato ha dovuto respingere accuse ben più pesanti rispetto al suo coinvolgimento nella vicenda Etruria, questa volta è sbottata su Twitter per una notizia che la dava in procinto di aprire un nuovo ristorante nella Capitale. Un lancio d’agenzia che a detta dell’esponente del Partito Democratico costituisce la cartina di tornasole di una professione, il giornalismo, che negli ultimi anni a furia di rincorrere la notizia più veloce ha perso di vista l’obiettivo principale: la notizia vera, e dunque verificata. Da qui lo sfogo sui social dell’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che sui social continua a spopolare per via di un’avvenenza che mette d’accordo tutto l’arco parlamentare, senza distinzioni.

MARIA ELENA BOSCHI FURIOSA SU TWITTER

Ma cos’ha detto Maria Elena Boschi su Twitter rispetto alla notizia che le ha fatto perdere le staffe? Ecco il suo cinguettio:”Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica”. In questo caso la notizia che ha fatto imbufalire la Boschi è stata lanciata da AdnKronos, secondo cui la toscana “sarebbe intenzionata a lanciarsi nel mondo della ristorazione. La location sarebbe già stata individuata: via Santa Maria dell’Anima, a due passi da piazza Navona, sfocia su largo Febo, quello dell’hotel Raphael, noto per essere stata la residenza romana di Bettino Craxi. Zona di movida tra ristoranti, bar e locali, frequentata molto anche dai politici. I senatori, in particolare, visto che palazzo Madama è a poche centinaia di metri”. Per dirlo con le parole della Boschi: “Un’idiozia assoluta”.

