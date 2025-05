Maria Elena Boschi, chi è la fidanzata di Giulio Berruti: insieme da 5 anni

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, va in onda l’attesa finale di Pechino Express 2025 su Sky Uno e in streaming su Now, con ancora tre coppie in gioco: Jury Chechi e Antonio Rossi (I Medagliati), Dolcenera e Gigi Campanile (I Complici) e Giulio Berruti e Nicolò Maltese (Gli Estetici). In attesa di scoprire chi trionferà, a fare il tifo per i concorrenti ci sono gli affetti più cari e, per Giulio Berruti, non manca il sostegno da casa della fidanzata Maria Elena Boschi.

La coppia è affiatatissima e sta insieme da circa 5 anni: era infatti l’inizio del 2020 quando le loro strade si sono incrociate dando vita ad una storia d’amore riservatissima ma, data la popolarità di entrambi, comunque super chiacchierata. Dopo essere stato in passato sentimentalmente legato ad attrici dello spettacolo, da Anna Safroncik a Francesca Kirchmair, il concorrente di Pechino ha trovato l’amore al fianco di Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva alla Camera e in passato ministro del governo Renzi.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: i progetti futuri, dal matrimonio ai figli

La storia d’amore tra Giulio Berruti e la fidanzata Maria Elena Boschi procede a gonfie vele e, dopo ormai diversi anni di fidanzamento, la coppia ha progetti importanti per il futuro. A dispetto delle voci di crisi che spesso piombano sul loro conto, l’attore e la politica sono affiatatissimi e sognano in grande, dal passo importante del matrimonio al desiderio di allargare la famiglia con la nascita di un figlio.

Entrambi non hanno mai nascosto il loro desiderio di diventare genitori; lei vorrebbe concretizzare il suo sogno della maternità e anche lui, durante la sua partecipazione a Pechino Express, si è sbilanciato parlando di paternità e famiglia. “Avere figli è una cosa bellissima, che però a volte capita e a volte no, nemmeno quando lo vuoi fortemente“, aveva raccontato Giulio Berruti commosso e con le lacrime agli occhi, durante una puntata del reality show. Dopo Pechino sarà tempo per loro di realizzare i progetti che sognano da tempo?

