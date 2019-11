Maria Elena Boschi chi era fidanzato misterioso?/ Mattia Mor, un avvocato o…

Quanti fidanzati ha avuto Maria Elena Boschi? Rispondere “chi se ne frega” potrebbe essere la migliore cosa da dire, ed invece il web curioso s’interroga avidamente. Tra carta stampata e giornali online, si è parlato anche di una storia passata con tale Mattia Mor, ex gieffino e imprenditore. Poi si è parlato di un uomo misterioso di Grosseto di nome Enrico e di una storia d’amore con l’attore Giulio Berruti. “Un paio di mesi fa ancora il diabolico Signorini ha spifferato sul suo settimanale l’ipotesi che la Boschi avesse una liason con il deputato di Italia Viva Luigi Marattin. Difficile muoversi nel vischio dei gossip, non sappiamo se abbiamo dimenticato qualcuno”, scrive Costanza Cavalli per Libero Quotidiano. Maria Elena Boschi, 38 anni, ex ministro ed ex sottosegretario del Pd, ora capogruppo alla Camera di Italia Viva, non ha ancora messo su famiglia, ma ha vissuto una storia d’amore (finita) con un avvocato, riuscendo a tenerla lontana dai riflettori con grande abilità.

Maria Elena Boschi: “Ora sono single ma ho una vita pienissima!”

Tra le pagine di “Chi”, “etichettano” la Boschi come il simbolo del partito femminista voluto da Renzi: “No. La nostra forza non è avere una donna simbolo, ma tante donne in gamba che lavorano in Italia Viva per migliorare la vita delle altre donne. Siamo molte, dalla bravissima sindaca Isabella Conti a Lucia Annibali o le ministre Bellanova e Bonetti. Abbiamo creduto fin dall’inizio a un partito con metà donne e metà uomini”. Poi, rivela ancora: “Che cosa ho sacrificato in questi anni? Amicizie? Amori? Le amicizie no. Ho molte amiche e amici con cui viaggio e che vedo spesso nel weekend”. Negli anni le hanno attribuito molte liaison in cui si è sempre dichiarata single. Da quella con Giulio Berruti a Luigi Marattin… Alla gente sembra strano che una ragazza come lei non abbia un compagno: “Si dicono molte sciocchezze, lavorando di fantasia. Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi. Ma credo sia legittimo tenere per sé una parte della propria vita, specie quando l’altra persona appartiene a un mondo diverso dal tuo. Ora sono single, ma ho una vita pienissima”.

