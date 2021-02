Maria Elena Boschi dalla D’Urso “sono innamorata”/ “Giulio Berruti fa la differenza”

Maria Elena Boschi ospite a Live Non è la D’Urso parla del nuovo Governo Draghi e dei motivi che hanno spinto Italia Viva a far cadere il Governo Conte. “Non so se sarà venerdì, sabato lo vedremo. Mi auguro che il Governo Draghi possa cominciare il proprio lavoro il prima possibile e quel giorno sarà una vittoria per l’Italia e per il Paese” – precisa la capogruppo di Italia Viva che sulla caduta del Governo aggiunge – “un pò forse è merito nostro perché abbiamo avuto coraggio che non tutto andava bene con il Governo Conte. Noi pensiamo che fosse giusto, che andava fatto per il Paese. C’è una crisi economica pesantissima, tante famiglia non arrivano a fine mese e devono andare alla Caritas, tante famiglie sono preoccupate perché rischiano di perdere il lavoro con lo sblocco dei licenziamenti e anche il piano vaccino fa fatica. Io sono preoccupata non solo per l’emergenza Covid, ma anche per tutti quegli italiani che in questi mesi hanno rinunciato a curarsi, a fare una visita specialistica e di fronte a tutti questi problemi non potevamo far finta di non vedere.

Maria Elena Boschi e l’amore per Giulio Berruti

Maria Elena Boschi durante l’intervista rilasciata a Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso sul finale lascia l’argomento politico per un’ultima domanda che punta sulla vita sentimentale. “Ultima domanda che non c’entra nulla con la politica” – dice Barbara D’Urso – “si parla tanto della frangetta, del look rinnovato, c’è questo innamoramento fra te e Giulio Berruti. Sei felice e innamorata?” domanda la padrona di casa. La capogruppo di Italia Viva di Matteo Renzi sorridente e radiosa replica: “si, molto anche perchè Giulio è un ragazzo molto in gamba, si dà da fare, lavora un sacco, ma sopratutto è un ragazzo molto dolce e c’è. Quando torni a casa la sera, qualunque cosa sia successo, qualunque problema o cosa belle, sapere che c’è qualcuno che ti aspetta, sapere che Giulio c’è fa la differenza”.



