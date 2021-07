MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI/ Bacio con applauso in Piazza del Popolo

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono felici insieme e non hanno nessuno intenzione di nascondere la loro gioia. L’onorevole di Italia Viva e l’attore sono stati avvistati in centro a Roma, nei pressi di Piazza del Popolo e subito immortalati da Rino Barillari, re dei paparazzi. Le foto mostrano Maria Elena Boschi e Giulia Berruti che si sono divertiti prima a farsi immortalare mentre scendevano dalla macchina e poi hanno regalato agli astanti un lungo bacio. Con tanto di applausi dei presenti. La Boschi indossava occhiali da sole da diva e un abito bianco con cintura in vita. L’attore, anche lui con occhiali scuri, aveva una camicia bianca e pantaloni beige. Nelle scorse settimane la coppia era stata paparazzati dal settimanale Oggi su uno yacht al largo dell’isola di Ponza. Berruti ha anche pubblicato un selfie scattato in barca, immediatamente commentato dalla fidanzata: “Mio” con un cuoricino rosso.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: matrimonio in arrivo?

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è iniziata come una semplice amicizia. Oggi la deputata e l’attore sono più belli e felice che mai e non escludono importanti progetti per il loro futuro, come l’arrivo di un figlio: “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”, ha detto la Boschi a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. E ha aggiunto: “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole, è sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”. Inoltre l’ex ministra ha ammesso che le piacerebbe sposarsi, ma che l’importante è “avere accanto una persona che rappresenti casa per te”.

