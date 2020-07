Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, com’è iniziata?/ Parla l’ex Francesca Kirchmair

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme, una storia d’amore che ha sconvolto l’opinione pubblica. A rimanere senza parole sicuramente c’è l’ex dell’attore romano, Francesca Kirchmair. Questa aveva diviso con lui tre anni di relazione, convivendo per un periodo a Los Angeles. Secondo quanto riportato da DiPiù pare che la ragazza sia rimasta molto sorpresa di questa situazione, visto che i due si erano conosciuti quando il suo ex era ancora fidanzato con lui. E pensare che appena due mesi fa lo stesso Berruti era stato ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo, raccontando di un rapporto messo solo un attimo in pausa per un periodo di riflessione con Francesca. Oggi però è cambiato tutto e la sua vita l’ha visto avvicinarsi rapidamente alla politica.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, “Sono innamorato”

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non è stata digerita da molti, soprattutto dall’ex di lui Francesca Kirchmair. L’attore romano è stato paparazzato diverse volte con la deputata, fino ad ammettere la relazione ai microfoni di C’è tempo per… la nuova trasmissione di Beppe Convertini e Anna Falchi. Se la Kirchmair è rimasta in silenzio e il suo disappunto è solo una voce di corridoio, il ragazzo si è dichiarato innamoratissimo anche se non ha voluto aggiungere dettagli sulla sua relazione con la splendida Maria Elena. Quest’ultima non ha parlato della loro storia anche se c’è da dire che quando di recente un giornalista le ha parlato di Berruti come del suo fidanzato lei non si è tirata di certo indietro.



