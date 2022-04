Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, crisi o matrimonio?/ La verità in un dettaglio

Crisi in corso o progetti matrimoniali per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? L’onorevole e l’attore, nelle scorse settimane, sono stati al centro di alcuni indiscrezioni secondo le quali starebbero affrontando un periodo particolare della loro relazione. Insieme dal 2019, pur avendo rilasciato qualche intervista in cui hanno svelato dettagli della loro vita insieme, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono sempre stati molto schivi e riservati. Di fronte a gossip e rumors vari, infatti, hanno scelto la strada del silenzio smentendo o confermando poi il tutto con i fatti. Ed è ciò che hanno scelto di fare anche stavolta.

Dopo giorni in cui i giornali hanno parlato di crisi ipotizzando anche un’eventuale rottura, la coppia risponde godendosi una giornata al mare e regalando agli appassionati del gossip nuove foto dalle quali traspare il loro amore.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: la giornata al mare cancella la crisi

Il settimanale Gente, nel numero in edicola, pubblica le foto di una gradevole giornata al mare trascorsa da Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Approfittando dei primi raggi di sole primaverile, la coppia ha raggiunto Fregene dove si è concessa qualche momento di relax tra baci, abbracci e tanti sorrisi. Nelle foto pubblicate da Gente, la coppia appare sempre più complice, unita e innamorata. I progetti di sposarsi e di formare una famiglia di cui entrambi hanno parlato in passato, dunque, continuerebbero ad esserci.

Nessuna crisi, dunque, per una delle coppie più belle del mondo dello show business. L’attore e l’onorevole non danno ascolto ai pettegolezzi preferendo godersi l’amore nel privato della loro vita.

