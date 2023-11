Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, domenica in famiglia con i nipotini di lei/ La coppia è affiatatissima

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: insieme a Roma con i nipotini di lei

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, sempre più complici ed innamorati. La loro ultima uscita pubblica è stata immortalata e raccontata dai paparazzi di Chi, nel nuovo numero in edicola. Il settimanale ha infatti pizzicato la coppia durante una tranquilla domenica vissuta nel cuore di Roma, dove l’attore e la deputata di Italia Viva vivono e hanno costruito il loro nido d’amore. Non erano soli, però: con loro c’erano anche i due nipotini della Boschi, i figli di suo fratello Emanuele, in visita nella Capitale.

Riforme istituzionali, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro: Romeo Lupi Boschi Boccia Foti Patuanelli

Le immagini mostrano un grande affiatamento di coppia e un grande feeling con i due bambini. La parlamentare è legatissima a suo fratello e ai suoi due nipotini, e anche Berruti sembra trovarsi a suo agio con loro, al punto da riservargli sorrisi e abbracci e portando addirittura uno dei due bambini sulle spalle. Come racconta la rivista, la coppia scorsa domenica ha fatto tappa alla Fontana di Trevi, davanti alla quale hanno scattato qualche foto di rito. Dopo una colazione in una nota brasserie romana e dopo il pranzo, il giro turistico è proseguito per le strade dello shopping.

Riforme istituzionali, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro: Romeo Lupi Boschi Boccia Foti Patuanelli

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: il sogno di diventare genitori

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno così trascorso una domenica alternativa, in compagnia degli adorati nipotini di lei. Per la coppia è stata una vera e propria “prova di famiglia“, quella famiglia che tanto sognano di costruire l’uno al fianco dell’altra. L’attore e la parlamentare sono legati ormai da tre anni di storia d’amore e sognano un futuro roseo insieme. Complici ed innamoratissimi, in una recente intervista nel salotto di Verissimo la Boschi ha svelato: “Ci sentiamo una famiglia e spero che questa sia l’ultima estate in due“.

Riforme istituzionali, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro: Romeo Lupi Boschi Boccia Foti Patuanelli

Il sogno di diventare genitori viene alimentato giorno dopo giorno, mentre l’ipotesi matrimonio è al momento ancora lontana. La fatidica proposta arriverà, assicura l’attore, ma forse è ancora troppo presto per parlare di fiori d’arancio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA