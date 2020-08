Maria Elena Boschi e Giulio Berruti innamorati/ Paparazzati tra baci appassionati e..

Non è dubbio: è amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Sono sicuramente loro una delle coppie protagoniste di questa estate oltre che tra le più paparazzate delle ultime settimane. Che i due stessero insieme è cosa nota ormai da tempo, anche se né Giulio né la Boschi ha apertamente parlato di questa storia. I due infatti preferiscono rimanere lontano dai riflettori, anche se sono questi ad inseguirli. E infatti ecco che il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana, ha pubblicato dei nuovissima scatti della coppia. I due sono stati paparazzati prima ad una cena romantica sul mare, rigorosamente a lume di candela, poi intenti a passeggiare mano nella mano. Ma non è tutto: la serata è stata coronata da un appassionato bacio.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi “felici e radiosi insieme”

«I sorrisi sui volti sono così radiosi e sognanti che raccontano la felicità della coppia più di tante parole» si legge sulla rivista, come riporta Corriere.it. Parole che, insomma, palesano che tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è vero amore. D’altronde la capogruppo di Italia Viva originaria di Laterina (Arezzo) è stata già beccata assieme al bel Berruti nelle scorse settimane. Da lì si è iniziato a parlare della loro relazione. Adesso arrivano nuove foto che mostrano e confermano la relazione della coppia. Non ci resta che scoprire quali altre sorprese ci riserveranno, d’altronde l’estate è ancora lunga e i paparazzi potrebbero presto beccarli in atteggiamenti ancora più affettuosi.



