Maria Elena Boschi e Giulio Berruti/ Pranzo romantico a Fregene con il cane Brownie

Maria Elena Boschi, che ha compiuto 40 anni lo scorso 24 gennaio, non nasconde più la sua relazione con Giulio Berruti. Ospite nei giorni scorsi di Barbara d’Urso a “Live – Non è la d’Urso” per parla di crisi di governo, di Mario Draghi e Matteo Renzi, per la prima volta la capogruppo di Italia Viva non si è tirata indietro davanti a una domanda sulla sua vita privata: “Sono innamorata. Giulio è un ragazzo in gamba, si dà da fare, lavora molto, è dolcissimo e sopratutto c’è”. La Boschi ha poi confermato la convivenza con l’attore 36enne: “È confortante sapere che, qualsiasi cosa succeda, torni a casa la sera e lui c’è”. Nei giorni scorsi la coppia è stata paparazzato dal settimanale Oggi a Fregene, tra il pranzo in un ristorante sulla spiaggia e i giochi sulla sabbia con il cane Brownie.

Maria Elena Boschi e Giulio Berrutti: amore a Fregene

In spiaggia a Fregene, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sei sono concessi un pranzo a base di spaghetti con le vongole e un buon vino bianco. Poi l’attore ha giocato sulla spiaggia con Brownie. Un paio di mesi fa, l’attore è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato il primo incontro con Maria Elena Boschi: “La prima sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati”. E ha aggiunto: “Maria Elena è una persona a cui voglio un gran bene, è una donna speciale. Quando la vedo e le sorrido, penso sempre che io non sono abbastanza per lei. Ha un gran cuore”. Berrutti ha svelato che la prima volta che si è fermata da lui, la Boschi gli ha chiesto di pregare per le persone che soffrono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA