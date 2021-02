Maria Elena Boschi e Giulio Berruti/ Scoppia la passione al ristorante e…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti più innamorati che mai. Sembra proprio che il loro amore vada a gonfie vele soprattutto adesso che l’attore potrebbe presto tornare sul set e, quindi, lasciare un po’ da sola la sua compagna, che sia per questo che il settimanale Oggi li ha beccati insieme alle prese con baci e passione in un ristorante? I fan sono ormai impazziti per la coppia che, come tutti gli innamorati, passeggia per strada nella Capitale, porta il cane a spasso e ogni tanto si concede un bel pranzo fuori tra coccole e baci. Per fortuna questa volta, seduti al loro tavolo, non c’erano le mascherine a separarli, ed ecco che il bell’attore, in qualche scatto, afferra il volto della sua amata per poi baciarla con passione facendo impazzire i paparazzi che ormai non li mollano mai.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti baci al ristorante e…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati pizzicati a Fregene, tra un pranzetto romantico e una passeggiata con il cane Brownie sulla spiaggia, ed è proprio in quel momento, seduti al tavolo, che i fotografi riescono a cogliere il loro bacio. Come scrive il settimanale: “seduti al tavolino del ristorante, lei gli accarezza una spalla, lui si avvicina, le prende il viso e… non fanno i timidi”. Addirittura il settimanale è riuscito anche a farci sapere cosa hanno scelto per il pranzo ovvero spaghetti con le vongole e vino bianco. In molti si chiedono il perché ti tanto accanimento e di interesse per loro ma quello che è certo è che i due non si fanno imbarazzare dai paparazzi che li seguono e riescono comunque a vivere normalmente il loro amore.



