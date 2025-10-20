Maria Elena Boschi e Giulio Berruti separati? L'indiscrezione di Dagospia su una possibile rottura tra l'attore e la politica, ecco cosa sta succedendo

Sembra essere ufficialmente finita la storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Dopo cinque anni d’amore, una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo avrebbe deciso di dirsi addio. Dopo essere usciti allo scoperto nel 2019, i due avevano fatto sognare i fan, apparendo spesso insieme sui social o in diversi scatti rubati. Negli anni, avevano spesso parlato di progetti futuri insieme, lasciando intendere di voler costruire una famiglia.

Difatti, l’ex ministra non aveva mai nascosto il desiderio di sposarsi e diventare madre, così come Giulio, che aveva parlato alcuni mesi fa della sua voglia di paternità. Eppure, negli ultimi tempi, qualcosa si sarebbe rotto. A riportare la notizia è stato il portale Dagospia, il quale ha parlato di una rottura arrivata dopo un periodo di crisi silenziosa, nata soprattutto a causa dei loro stili di vita troppo diversi.

Ad ogni modo, stando a quanto riportato, Maria Elena Boschi e Berruti avrebbero scelto di chiudere la loro storia in modo maturo e pacifico, rendendosi conto che, nonostante il sentimento, il rapporto non funzionava più come un tempo. Dunque, tra di loro non ci sarebbero rancori, nonostante la decisioni di seguire ognuno per la propria strada. L’attore si starebbe ora dedicando completamente ai suoi progetti professionali e al cinema, mentre la Boschi avrebbe ripreso a concentrarsi sulla sua carriera.