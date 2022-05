Maria Elena Boschi e Giulio Berruti smentiscono la crisi/ Insieme sorridenti per Roma

La relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è stata più volte al centro del dibattito per via di presunte rotture e riavvicinamenti tra la parlamentare e l’attore, nonostante i due siano stati sempre molto schivi e riservati e difronte ai diversi rumors hanno scelto sempre la strada del silenzio per smentire o confermare tutte le voci con i fatti.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, crisi o matrimonio?/ La verità in un dettaglio

Anche questa volta la coppia ha deciso di smentire le voci sul loro conto con i fatti. I due si sono mostrati felici e sorridenti a passeggiare per le strade di Roma, il momento è stato immortalato dai fotografi del settimanale Chi, che li hanno visti lunedì 25 aprile godersi la giornata di festa insieme dopo una settimana passati distanti per via dei numerosi impegni di entrambi.

VISTO DA SINISTRA/ Da Napoli a Mosca, le strade "infinite" degli affari di Renzi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti insieme ad Imola, ecco le prove

Le voci su una presunta crisi tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono scatenate a seguito di una foto postata dalla donna in cui era ad Imola a vedere la Ferrari con Luciano Nobili e Francesco Bonifazi senza, apparentemente, la presenza della sua dolce metà. Il settimanale Chi ha mostrato a tutti la prova della presenza di Giulio Berruti che all’interno della foto pubblicata dal settimanale, stringe a sé sotto l’ombrello la sua compagna per proteggerla dall’acqua.

Dopo la giornata di festa trascorsa insieme, per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono ripresi i soliti impegni. L’attore ha da poco terminato le riprese di un film polacco intitolato Dziewczyny z Dubaju, che riprende molto Cinquanta sfumature di grigio, ambientato a Dubai in cui il dentista romano ha partecipato a scene hot per la gioia di tutte le sue fan.

Open, chiesto processo per Renzi e altri 10 indagati/ Anche Boschi e Lotti: le accuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA