Maria Elena Boschi è incinta?/ Il gesto del fidanzato Giulio Berruti accende il gossip: “Lo chiameranno…”

Maria Elena Boschi è incinta? Il gesto di Giulio Berruti in barca scatena il gossip

L’ultimo numero del settimanale Gente pone la sua attenzione su Maria Elena Boschi che, a suo dire, potrebbe essere incinta. In una foto si vede Giulio Berruti, attore compagno della deputata, mentre le accarezza la pancia in barca a Formentera in un momento di relax. Il magazine scherza anche sull’eventuale nome del bebè: “Lo chiameranno Matteo”.

Da parte di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non sono arrivate conferme o smentite sulla notizia. Chiaro che il gesto potrebbe essere una semplice carezza affettuosa e non indicare per forza una gravidanza, ma al momento l’ipotesi rimane in piedi. Di recente la coppia ha ammesso, in un’intervista, di volere molti figli. Queste le parole di Giulio Berruti: “Veniamo da due famiglie semplici e molto unite, fatte di persone che hanno lavorato una vita”. Maria Elena Boschi ha condiviso il parere del compagno: “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, 42 anni lei e 38 lui, fanno coppia da tre anni. L’ex ministra aveva parlato dell’idea di avere figli, che a 42 anni vorrebbe rendere realtà, in un’altra intervista: “Non mi sento una donna ‘sbagliata’ perché non ho figli, o almeno non ancora. In questi anni tanti amici mi hanno detto di farlo ‘perché poi non c’è tempo, che poi ci si lascia e si divorzia, ma i figli restano’. Io questi consigli non li ho voluti seguire. Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta”. Vedremo se è arrivato il momento giusto.

