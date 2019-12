“Maria Elena Boschi e Nicola Cesari erano fidanzati”/ Lui smentisce: “Una bufala”

Maria Elena Boschi e Nicola Cesari sono stati fidanzati? La bomba di Dagospia e la pronta smentita del diretto interessato. Il caso è nato dopo l’intervista rilasciata dall’esponente di Italia Viva ai microfoni di Chi, con l’x ministro che ha parlato della sua vita amorosa: «Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi». Un grande amore vissuto negli anni in cui era ministro per le Riforme Costituzionali, ha evidenziato, e secondo Dagospia si sarebbe trattato di Nicola Cesari, sindaco del comune parmense di Sorbolo Mezzani. Ma, come dicevamo, l’ipotesi è stata smentita dal diretto interessato…

NICOLA CESARI SULLA PRESUNTA RELAZIONE CON MARIA ELENA BOSCHI

«Guardi, le rispondo con una battuta. Gli unici boschi a cui sono affezionato sono quelli dove vado per funghi, peraltro con regolari permessi», così Nicola Cesari ai microfoni di Tpi: nessuna relazione con Maria Elena Boschi, l’indiscrezione di Dagospia è priva di fondamento. Il primo cittadino di Sorbolo Mezzani ha affermato di conoscere MEB, ma «la conosco come conosco Matteo Renzi e tutti gli altri che fanno parte di Italia Viva, il partito a cui appartengo dopo aver lasciato il Partito Democratico». E non è la prima volta che finisce in mezzo a indiscrezioni simili: «Non è la prima volta che mi capitano situazioni simili. Ho un passato da modello e spesso sono state fatte battute simili sul mio conto. Ma io sono una persona seria e oltretutto sono felicemente fidanzato con Alessia, un avvocato».

