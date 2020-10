MARIA ELENA BOSCHI, FIDANZATA GIULIO BERRUTI/ L’attore svela il suo ‘lato tenero’

È Maria Elena Boschi la fidanzata di Giulio Berruti, attore originario di Roma nato da padre oculista e madre avvocato ed ex funzionario della Presidenza della Repubblica. Familiarmente, dunque, Berruti non era del tutto estraneo al mondo della politica, e non stupisce più di tanto che si sia innamorato di una donna impiegata in questo campo. Prima di conoscere lei, in realtà, era stato fidanzato con diverse persone tutte in qualche modo legate allo spettacolo, come per esempio – tra le più note – Anna Safroncik e Marianna Di Martino, entrambe sue colleghe. Oggi invece lo ritroviamo al fianco della bella Maria Elena, una che in tv ci va al massimo per esporre il programma politico del suo partito, e che sui giornali ci finisce – quasi sempre suo malgrado – per via di fatti e vicende legati o alla sua attività parlamentare (è capogruppo alla Camera di Italia Viva) oppure, al contrario, alla sua vita sentimentale (come peraltro nel caso in oggetto).

L’attività politica di Maria Elena Boschi

Nei giorni scorsi, Maria Elena Boschi ha fatto ampiamente parlare di sé per via delle contestazioni da lei mosse al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a cui ha per così dire ‘lanciato una provocazione’ dopo le accuse del premier alla ministra Teresa Bellanova. Quest’ultima, infatti, avrebbe fatto marcia indietro sul dpcm dopo aver partecipato a tutti gli incontri: “Chiedo la verbalizzazione di questa riunione così non si potrà raccontare che non diciamo le cose nelle sedi opportune”, ha detto la Boschi, trovando nel suo segretario Matteo Renzi un ottimo alleato. Inoltre, la politica aretina ha chiesto a chi di dovere di rendere noti i dati scientifici sulla base dei quali sarebbero state emanate le ultime disposizioni in materia di sicurezza sanitaria, vale a dire quelle inerenti alla chiusura di cinema e palestre e alla limitazione degli orari di bar e ristoranti. Lo scontro infuocato è culminato nella richiesta, sempre da parte di lei, di aprire il confronto politico, richiesta che Conte ha accolto dietro l’insistenza (anche) della renziana.

L’amore di Giulio per Maria Elena Boschi

Dietro al suo animo di diplomatica inflessibile (e no, non è un ossimoro), Maria Elena Boschi nasconde un lato più dolce e tenero. È lo stesso Giulio Berruti a disvelarlo, nel corso della sua ultima intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. In questa occasione, oltre a raccontare il loro primo incontro, Berruti rende noto un aneddoto divertente che contribuisce a rendere l’ex ministra più simpatica e ‘umana’. Giulio parla proprio di “umanità”: a colpirlo sarebbe stata proprio la sua goffaggine, oltre alla sua attenzione nei confronti delle persone deboli che lui stesso, in parte, rappresenta. Da diversi anni, infatti, Giulio soffre di fibromialgia, una malattia cronica che ha contribuito a rendergli la vita un po’ più difficile. Ma non meno dolce, visto che – in compenso – ha trovato l’amore.



