Maria Elena Boschi “gatta con gli stivali”/ Al fianco di Giulio Berruti sexy e..

Maria Elena Boschi è sempre più bella. Sulle pagine di Chi sfoggia il suo nuovo look con tanto di frangetta, capelli lunghi e sguardo dolce e tutto perché dall’altro lato c’è proprio il suo Giulio Berruti. Il settimanale di Alfonso Signorini ha avuto modo di immortale i due in giro scrivendo etichettandola come “la gatta sexy con gli stivali” per via del suo abbigliamento. I due si scambiano baci e carezze anche in strada e poi hanno modo di pranzare all’aperto. Nelle due pagine dedicate alla neo coppia si legge: “L’ex ministra, seducente in versione anni settanta, trascorre la domenica con il fidanzato e il suo cane fantastica di passare le feste insieme tra Roma e la Toscana su una Mercedes vintage”. I due sono stati sorpresi mentre trascorrono una tranquilla domenica romana sui prati con il loro cane distraendosi solo per baciarsi.

Maria Elena Boschi “gatta con gli stivali”, al fianco di Giulio Berruti sexy..

Ad attenderli poco lontano c’è l’auto che apparteneva al nonno materno di Giulio Berruti, un vero gioiellino che l’attore ha ereditato e che usa proprio per uscire con la sua nuova compagna. Al momento la loro storia va avanti a gonfie vele e i fan sono pazzi di loro e del modo in cui si guardano, ma c’è qualcosa che bolle in pentola? Di solito il Natale è il momento in cui arrivano proposte interessanti e chissà che per la bella Maria Elena Boschi alla fine non arrivi una proposta di matrimonio con tanto di anello. Toccherà ai paparazzi controllare le dita della Boschi per capire se davvero ci saranno presto le nozze oppure no..



© RIPRODUZIONE RISERVATA