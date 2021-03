MARIA ELENA BOSCHI/ “Ho ricevuto commenti atroci sul mio essere donna” (Verissimo)

Sono tanti i temi affrontati da Maria Elena Boschi e Silvia Toffanin durante la loro chiacchierata a Verissimo. Si parte dall’amore per Giulio Berruti, l’attore con cui ha una relazione dall’inizio del 2020, per finire alla vicenda di stalking di cui è stata vittima e che si è risolta con una denuncia ai danni dell’uomo che era arrivato persino a mettersi in contatto con la sua famiglia in Toscana. Spazio anche all’argomento politica: durante l’intervista, l’Onorevole Boschi confida di aver molto sofferto per via delle critiche riguardanti non solo il suo operato da deputata, ma anche il suo essere donna. Una donna ‘impegnata’, nello specifico: “All’inizio è stata molto dura. Sono stata catapultata da fare l’avvocato, a Firenze, a essere ministra a 32 anni”, racconta Maria Elena, ripercorrendo insieme la sua carriera e il suo vissuto personale.

Non tutti, infatti, immaginano quanto abbia significato per lei ritrovarsi di botto in un mondo così complesso a trattare questioni così delicate. Questo anche solo dal punto di vista umano: Maria Elena Boschi ha sperimentato in tutto e per tutto il peso della responsabilità, e – oltre a quelle che lei reputa soddisfazioni – sono arrivate anche tante critiche. Più che critiche, in realtà, alcune uscite si possono definire veri e propri insulti e offese gravissime: “Ho ricevuto commenti atroci che non c’entravano con la politica ma con il mio essere donna. Tutto questo è mortificante”, prosegue la Boschi. Anche in questo caso, Maria Elena ha preferito agire per vie legali: “Negli anni ho imparato che se si esagera denuncio”, chiosa.

Maria Elena Boschi parla della sua vita privata

Sono tanti gli ostacoli contro cui Maria Elena Boschi ha dovuto scontrarsi nel tentativo di farsi strada in politica e nella vita. Adesso, comunque, si dice serena: da poco è fidanzata con Giulio Berruti, noto attore di cinema e tv con cui coltiva il sogno del matrimonio e dei figli. Tutto questo, però, verrà a tempo opportuno: “Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”, premette. Il racconto a Verissimo è assolutamente inedito: si scopre un lato più nascosto dell’Onorevole, che prima d’ora non era mai stata al centro di particolari rumor o gossip relativi alla sua vita privata. Lei stessa dà di sé l’immagine di un tipo romantico: “L’unica cosa che conta – conclude – è quanto amore riesci a dare e quindi poi a ricevere in cambio. Il successo nella vita è avere accanto delle persone che ti vogliono bene”.

