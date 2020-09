Maria Elena Boschi/ “L’amore con Giulio Berruti non ha tolto tempo alla politica”

Maria Elena Boschi torna a parlare, ma questa volta né di legge elettorale né di possibile crisi di Governo. Terminate le battaglie elettorali per Regionali e Comunali, senza dimenticare il Referendum sul taglio dei parlamentari, Italia Viva deve fare i conti con una sonora batosta. Il partito di Matteo Renzi non ha fatto la differenza, anzi: in Puglia, Liguria e Veneto neanche entra nel Consiglio Regionale. Qualche bandierina piazzata alle Comunali, ma nulla di fantasmagorico. E in molti hanno notato che Maria Elena Boschi non ha recitato un ruolo da protagonista nelle ultime settimane, tanto che Dagospia le ha riservato una stilettata: «Dov’era finita? Pare che Renzi l’abbia “silenziata” visto che, ormai, è più presente sulle copertine dei settimanali di gossip che in giro a far politica. Per il senatore semplice di Rignano, la Boschi, travolta dall’amore per Giulio Berruti, s’è trasformata in una diva da rotocalco…».

MARIA ELENA BOSCHI REPLICA A DAGOSPIA

Non è tardata ad arrivare la replica di Maria Elena Boschi, sempre riportata da Dagospia: «Caro Roberto, spero stia bene. A differenza di quanto scrivi oggi non ho mai trascurato Italia Viva. Ho fatto campagna elettorale come tutti i miei colleghi sia dove siamo andati bene che dove siamo andati peggio. Dalla Campania alla Toscana fino alla Liguria e alla Puglia ci sono sempre stata». L’esponente di Italia Viva ha poi aggiunto: «E sono stata sui media oggi ma anche nell’ultima settimana, rappresentando IV anche l’ultima settimana su Tg2 Post e Uno Mattina. I miei rapporti con Matteo, Ettore, Teresa e tutti i dirigenti di IV sono ottimi. La mia vita privata non ha tolto tempo al mio impegno professionale.».



© RIPRODUZIONE RISERVATA