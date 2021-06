Maria Elena Boschi/ “Meloni? Non voglio premier sovranista. L’amore con Berruti…”

Maria Elena Boschi a 360° nella lunga intervista concessa ieri, lunedì 1 giugno 2021, ai microfoni de L’aria che tira. L’esponente di Italia Viva, incalzata da Myrta Merlino, ha parlato della storia d’amore con Giulio Berruti: «Il mio privato è sempre stato importante, anche quando l’ho vissuto in maniera più riservata. Ora in parte è dovuto ai fatti».

Sempre sulla relazione con l’attore, Maria Elena Boschi ha spiegato: «Con gli anni forse ci si può concedere un po’ di relax in più. Quando diventi ministro a 33 anni e hai tutto da dimostrare, tendi a essere anche un po’ più dura perché gli attacchi sono tanti. Dopo qualche anno in Parlamento e di attività politica, oltre all’impegno, si può anche raccontare una parte diversa».

MARIA ELENA BOSCHI: “NO A MELONI PREMIER”

Dopo un breve commento sui sondaggi politici – «Io guardo sempre i sondaggi con molta prudenza, perché rappresentano un quarto degli italiani, la metà non risponde, sono indecisi e non sanno cosa votare. Vanno presi con le pinze» – Maria Elena Boschi ha parlato dell’esponenziale crescita di Fratelli d’Italia: «Questa forte crescita di Fratelli d’Italia registrata dai sondaggi derivi dal fatto che in questo momento è l’unico partito di opposizione, in qualche modo hanno una canalizzazione del dissenso, ma si sgonfierà, perché credo molto che grazie al lavoro del governo ripartirà l’economia e la campagna vaccinale sta andando bene. Da qui al 2023 il consenso per la Meloni si sgonfierà».

Maria Elena Boschi ha poi ammesso che non sarebbe contenta di vedere Giorgia Meloni premier: «Non sarei contenta se Giorgia Meloni diventasse la prima donna Presidente del Consiglio, siamo avversarie politiche. Io faccio il tifo per le donne perché abbiano pari opportunità e pari rispetto, questo mi vedrà sempre solidale con la Meloni e con qualunque donna impegnata in politica, anche che la pensi in maniera diversa da me. Io preferisco che non ci sia un premier sovranista, che guida a livello europeo un partito che ci avrebbe negato i fondi del Recovery Fund. Non chiedo e non faccio sconti come donna, credo che sia giusto che donne e uomini competano sulla stessa linea ma io faccio il tifo perché vinca il fronte per cui sono schierata io».



