Maria Elena Boschi, nuova foto profilo e fan scatenati/ “Bella ma politicamente…”

Maria Elena Boschi ha deciso di aggiornare il suo profilo Facebook con una nuova immagine del profilo. Posa impeccabile, il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati guarda l’obiettivo con sguardo serio ma sereno. Una foto che in pochi minuti ha raccolto centinaia di commenti, tanti positivi, qualcuno negativo. L’ex ministro nel governo Renzi e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Gentiloni ha raccolto infatti molti consensi. Tutti concordi nel sottolineare la bellezza della Boschi, tanti però hanno tenuto ad evidenziare, com’è ancor più giusto, la preparazione che ha sempre palesato nei suoi interventi, pur non sempre condivisi. C’è infatti chi scrive “Bella, elegante, intelligente. Politicamente non la penso come Lei, ma la ammiro comunque.”

Maria Elena Boschi, non solo complimenti: le critiche dal web

Purtroppo, tra i tanti complimenti, non sono mancati commenti negativi e, in qualche caso, anche insulti. “Bella ma senza cervello” scrive qualcuno, mentre un altro fa notare che “Le nuove labbra sono eccellenti”, ipotizzando un ritocchino. Pochi hater che si perdono, però, nella folla di commenti di ammirazione per Maria Elena Boschi. Negli ultimi mesi si è “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono” ha raccontato la Boschi in un’intervista a Verissimo di qualche settimana fa.



