Maria Elena Boschi potrebbe avere già un nuovo fidanzato: il gossip che l'ha travolta dopo la rottura da Giulio Berruti

Solo pochi giorni fa, si è diffusa la notizia della rottura tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti ma, a quanto pare, l’ex ministra avrebbe già voltato pagina. Com’è noto, i due si sono conosciuti nel 2019 al Salone del Mobile di Milano, convertendosi per più di cinque anni in una delle coppie più discusse dello spettacolo. Fino a poco fa, tutto sembrava andare a gonfie vele, tanto che avevano anche parlato del desiderio di voler costruire una famiglia. Ma, nelle ultime settimane, tutto è cambiato.

Difatti, secondo quanto riportato da Chi, la rottura definitiva sarebbe arrivata lo scorso settembre, senza troppi drammi o liti. Dopo solo un mese, però, al fianco di Maria Elena ci sarebbe già un altro uomo: l’avvocato Roberto Vaccarella. I due si sarebbero conosciuti a Capalbio, la “capitale estiva” della sinistra chic, e da lì sarebbe scattata la scintilla. A quanto pare, la frequentazione va avanti solo da poche settimane, ma avrebbero intenzione di fare sul serio.

Maria Elena Boschi ha un nuovo fidanzato? Il gossip

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che, fino ad ora, si tratta solo di indiscrezioni. Difatti, Maria Elena Boschi non ha ancora confermato nulla, dunque non è chiaro se effettivamente stia frequentando Roberto Vaccarella o meno. Ciò che è certo è che lei e Giulio Berruti hanno preso strade separate, mettendo ufficialmente un punto alla loro lunga storia e ai loro progetti di vita insieme.