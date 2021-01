Maria Elena Boschi querela Travaglio/ “Offese su Il Fatto Quotidiano”: cosa ha detto

Maria Elena Boschi ha citato in giudizio Marco Travaglio: nel mirino dell’esponente di Italia Viva alcune offese del giornalista in un editoriale pubblicato su Il Fatto Quotidiano. Come riportato dai colleghi di Libero, l’articolo è uscito il 3 gennaio 2021, dal tiolo “I veri transfughi”. Nel mirino della renziana alcune dichiarazioni particolarmente forti…

Marco Travaglio è stato querelato per aver esagerato con toni e parole nei confronti di Maria Elena Boschi, in particolare sul suo aspetto fisico: «Il primo modo di dire del 2021 è ‘avere la faccia come la Boschi’. Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate nell’ultimo mese appartenga davvero alla deputata renziana che nel 2016 annunciò solennemente il ritiro dalla politica in caso di sconfitta al referendum».

MARIA ELENA BOSCHI QUERELA MARCO TRAVAGLIO

Le parole di Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano hanno spinto Maria Elena Boschi a dare mandato ai propri legali di citare in giudizio il direttore del giornale. Un nuovo capitolo nello scontro tra Il Fatto e il mondo renziano, considerando le tensioni passate con il leader di Italia Viva.

Particolarmente graffiante, in tal senso, il tweet di Carlo Calenda di questa mattina sulle voci di rimpasto: «Un momento di raccoglimento per Marco Travaglio. Con eventuale ingresso della Boschi al Governo gli toccherà difenderla. Altro che querela, qui siamo oltre il contrappasso dantesco».

