Maria Elena Boschi/ “Se cambiano norma anti-ribaltone voteremo la riforma costituzionale”

Il disegno di legge del centrodestra sul premierato deve cambiare: solo così Italia Viva potrebbe votarlo. La conferma è arrivata direttamente Maria Elena Boschi ai microfoni de La Stampa. “Mi piace l’elezione diretta del premier”, il suo esordio: “Non mi piace il mancato superamento del bicameralismo, la mancanza del ballottaggio l’assenza del limite dei mandati, l’impossibilità per il Premier di nominare e revocare i ministri. E poi la loro norma anti-ribaltone non funziona”. Italia Viva è disponibile al confronto, ha spiegato la Boschi, con tanto di emendamenti sui punti essenziali. Poi verrà valutata la reazione della maggioranza Meloni: “Noi siamo gli unici ad aver aperto un canale di dialogo vero, se la maggioranza ha voglia di confrontarsi, noi ci siamo”.

Maria Elena Boschi/ "Voteremo a favore del Premierato ma prima vediamo i testi"

Boschi sulla riforma costituzionale

L’Italia ha bisogno di riforme serie, il Boschi-pensiero, quindi Italia Viva non farà alla Meloni la guerra ideologica fatta a parti invertite. Poi l’ex ministra si è soffermata sul possibile depotenziamento del capo dello Stato, l’unica figura politica che non ha mai perso la fiducia degli italiani: “Il Capo dello Stato è un arbitro.E come tale non deve scendere in campo, ma chiedere il rispetto delle regole. Questa riforma non toglie al Colle un tale compito. Si vuole invece un Capo dello Stato attore e giocatore? Bene. Allora si elegga il Presidente. Ma non credo che sia una buona idea”. Giudizio negativo della Boschi invece sulla norma anti-ribaltone: “Io sono dell’idea che se il premier perde la fiducia va a casa lui, ma anche i parlamentari: più anti-ribaltone di così”.

