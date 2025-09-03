Maria Elena Boschi a cuore aperto su maternità e gossip: cos'ha detto

Per festeggiare i 30 anni del settimanale Chi, molti personaggi noti stanno rilasciando racconti esclusivi al giornale, aprendosi sul proprio rapporto con il gossip e su altri temi personali. Questa settimana, è toccata a Maria Elena Boschi, la quale ha parlato a cuore aperto anche della sua vita privata. Prima di tutto, la politica ha confessato di aver provato inizialmente un senso di disagio dopo essere apparsa la prima volta in un servizio di gossip. Con il tempo, però, è riuscita ad abituarsi anche a quest’aspetto del suo lavoro, soprattutto “all’attenzione costante ma mai scorretta” di Chi.

Tra i servizi che ha apprezzato maggiormente, spicca quello dedicato al G7 che ha organizzato a Taormina, dedicato ai temi delle pari opportunità sul lavoro femminile e sulla violenza sulle donne. Un articolo che l’ha scioccata particolarmente, invece, riguardava un’intervista fatta ad un ex fidanzato dei tempi dell’università. Difatti, la Boschi si chiede ancora come siano riusciti a contattarlo e come lo abbiano convinto a farsi intervistare, considerando la sua riservatezza.

Maria Elena Boschi a cuore aperto sulla maternità: cos’ha detto

“Poi non poteva mancare la mia storia con Giulio Berruti, dato che siete stati i primi a immortalarci. Giulio mi ha insegnato a rilassarmi di più durante le foto”, ha poi aggiunto Maria Elena Boschi, parlando della sua relazione con Berruti, che va avanti ormai da cinque anni. Tuttavia, c’è un aspetto del gossip che la spaventa abbastanza, e riguarda il tema della maternità. Secondo lei, infatti, i giornali devono fare sempre attenzione quando parlano di gravidanze o maternità: “Penso che dovrebbero parlarne solo i diretti interessati, se vogliono”.