Maria Elena e Carlos, genitori Javier Rojas/ Sorpresa ad Amici 2020: “Orgogliosi!”

Javier Rojas è il secondo finalista di Amici 2020. Il ballerino è riuscito a battere nel secondo girone il suo diretto avversario, Nicolai, conquistando l’ambita maglia oro. Ne gioisce e scoppia in lacrime e non sa che c’è per lui una bellissima sorpresa. Maria De Filippi manda in onda un video messaggio dei suoi genitori, Maria Elena e Carlos, che vivono a Cuba. Javier non trattiene emozione e commozione ascoltando le parole dei suoi genitori: “Siamo molto orgogliosi perché sappiamo che hai fatto e stai facendo un sacrificio enorme. Siamo fieri di questo, nonostante ci manchi. Sappiamo che la cosa che stai vivendo adesso ti servirà molto nella vita.” dice papà Carlos, per poi aggiungere “Siamo tutti veramente orgogliosi di te, ti vogliamo bene”.

Sorpresa per Javier ad Amici 2020: i genitori in collegamento da Cuba

Javier Rojas è in lacrime, sopraffatto dalle tante emozioni. Ma Maria De Filippi svela che le sorprese non sono finite qui. La conduttrice di Amici 2020 apre un nuovo collegamento che arriva direttamente da Cuba: in video appaiono non solo i genitori di Javier ma anche la sua nonnina. Il ballerino è felicissimo e comunica di aver appena conquistato la maglia della finale del talent. “Siamo felicissimi per te, sei fantastico” ammettono.



