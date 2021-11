Maria Ermachkova, chi è?/ Insegnante di Memo Remigi: “Mi hai emozionato”

Maria Ermachkova dal 2016 a “Ballando con le stelle”

La ballerina Maria Ermachkova è tra i protagonisti di Ballando con le stelle 2021. Da anni nel cast del programma condotto da Milly Carlucci, Maria è nata a Mosca il 4 luglio 1984 e nel 1999 ha partecipato alla prima competizione. Insegnate di balli latino americani da 17 anni, la ballerina russa ha raggiunto il primo posto al Blackpool Dance Festival nel 2014. Secondo la World Dance Sport Federation Maria è considerata, in coppia con Marco Risi, la quarta ballerina più brava al mondo. Il sodalizio con Risi termina però nel 2015, dopo otto anni di gare in coppia. Dal 2016 fa parte del cast di Ballando con le stelle: nell’undicesima edizione ha fatto coppia con l’attore Pierre Cosso, mentre lo scorso anno ha affiancato Tullio Solenghi con cui si è classificato al settimo posto.

Il rapporto con Memo Remigi

Quest’anno Maria Ermachkova è l’insegnante del cantante e paroliere Memo Remigi: “Si è comportato benissimo, è stata una rivelazione per tutti, soprattutto per me. Adesso dobbiamo fare altre cose belle insieme”, ha detto la ballerina a Oggi è un altro giorno dopo la prima puntata di Ballando con le stelle 2021. In una delle scorse puntate il cantautore ha ricordato la moglie Lucia Russo, scomparsa a gennaio: “Sabato ti ho visto emozionarti parlando della tua moglie e mi sono emozionata insieme a te. Non pensavo che saresti riuscito a fare il nostro ballo invece anche lì mi hai stupito trasformando il tuo dolore nella gioia di vivere e ballare. Sei un esempio… ti voglio bene”, ha scritto la ballerina su Instagram. Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Ermachkova è molto riservata. Sappiamo che è molto legata ai suoi genitori, alla sorella e ai due nipoti con cui ama farsi fotografare. Stando alle poche informazioni reperite sui suoi profili social, la ballerina dovrebbe essere fidanzata con Emiliano Biagetti, anche se le ultime foto insieme risalgono ormai al 2019.

