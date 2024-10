Maria Ermachkova, chi è la ballerina di Fabio Caressa a Ballando con le stelle 2024

Ci sarà un gradito ritorno nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024, scenderà nella pista insieme al Ballerino per una notte Maria Ermachkova. La ballerina di origini russe è stata presenza fissa nello show di Milly Carlucci per più di sette edizioni ed in anni più recenti ha fatto coppia con Memo Remigi, Tullio Solenghi e Antonio Caprarica dimostrando sempre educazione e classe invidiabile.

Chi è Maria Ermachkova ballerina di Fabio Caressa a Ballando con le stelle 2024? Nata a Mosca il 4 luglio del 1984 ha 40 anni ed è del segno del Cancro. È specializzata in danze standard e latino-americane, nel 2014 ha ottenuto il primo posto al Blackpool Dance Festival mentre nel 2015 ha ricoperto il ruolo di giudice di gara per il British World Dance Council, dal 2016 entra a fare parte del cast dello show di Milly Carlucci in coppia con l’attore francese Pierre Cosso. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non si sa nulla, non si conosce se è single o se ha un fidanzato.

Ballando con le stelle 2024, Fabio Caressa e la ballerina Maria Ermachkova: “Adoro vedere i progressi dei miei allievi”

Maria Ermachkova è la ballerina di Fabio Caressa a Ballando con le stelle 2024. I due si esibiranno sulla pista con una Samba sulle note della canzone “Il baccalà” di Nino Ferrer mentre successivamente il giornalista e conduttore in coppia con la moglie Benedetta Parodi, ballerà un Tango sulle note di Un amore così grande di Claudio Villa. La maestra di Ballando è molto attiva sui social e nel scorse ore ha postato un video insieme a Caressa invitando tutti i suoi follower a seguirli questa sera perché se ne vedranno delle belle. Sempre sul suo profilo Instagram, inoltre, di recente aveva rivelato qual è l’aspetto che preferisce della sua professione: “Adoro vedere i progressi dei miei allievi”