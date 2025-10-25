Maria Esposito di Mare Fuori pronta per Ballando con le Stelle e l'uscita in sala del film Io sono Rosa Ricci: "Avverto la pressione..."

Maria Esposito di Mare Fuori scalda i motori per Ballando con le Stelle

Questo è decisamente il suo momento. Maria Esposito, attrice simbolo del fenomeno televisivo Mare Fuori – dove interpreta Rosa Ricci, la carismatica figlia di un camorrista – si appresta a dominare le sale cinematografiche con il film Io sono Rosa Ricci, nelle sale a partire dal prossimo 30 ottobre. Questa sera, sabato 25 ottobre, sarà invece ospite di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, come ballerina per una notte.

Kid Yugi e Clotilde Esposito sono fidanzati: lui esce allo scoperto con attrice Mare Fuori/ Tutti gli indizi

Sarà l’occasione di promuovere il nuovo film, ma anche di riabbracciare un mondo che non le è nuovo e a cui resta affezionatissima. Come raccontato di recente in una intervista rilasciata a Fanpage, infatti, Maria Esposito ha fatto danza per diverso tempo in passato. “Io arrivo dalla danza quindi fisicamente sono preparata”, aveva detto, riferendosi alle numerose scene d’azione previste sul set cinematografico.

Mare Fuori 6, due storici personaggi tornano a sorpresa/ Il nome che nessuno si aspettava!

Maria Esposito e il timore di non sapere gestire il successo: “Sento questa responsabilità e poi…”

Parlando invece della sua brillante carriera, in un passaggio su Ansa, Maria Esposito ha confessato di temere il fatto di aver bruciato le tappe. D’altronde non si aspettava un successo di questa portata e gestire tanta attenzione e così tanto affetto non è facile. “Ci sono momenti in cui la vivo bene e altri in cui avverto lo stress, perché sento sempre un senso di responsabilità molto grande”, ha ammesso la celebre attrice di Mare Fuori.

Artem Tkachuk, colpo di scena per l'attore di Mare Fuori: "Ho scoperto di avere una sorella"/ Fan sotto choc

Ora la testa è unicamente rivolta al progetto cinematografico, ma anche ai vari impegni in agenda, tra cui quello con il pubblico di Raiuno di Ballando con le Stelle. “Ho ancora tanto da imparare e posso sbagliare come tutti. A volte sento di aver bruciato le tappe, ma sono felicissima di interpretare questo personaggio e tutto ciò che mi ha dato”.