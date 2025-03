Chi è Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori: “Lasciare Napoli? Scelta difficile”

I primi sei episodi di Mare Fuori 5 sono già disponibili su RaiPlay e nel giro di pochissimi giorni hanno avuto il picco di visualizzazioni con otto milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecento mila ore di visione, una delle protagoniste assolute è Rosa Ricci, figlia di Don Salvatore e sorella minore di Pietro e Ciro che dopo la morte di tutti i suoi familiari ha preso lei in mano le redini degli affari di famiglia. Chi è Maria Esposito, Rosa Ricci in Mare Fuori 5? La giovane attrice è nata il 10 novembre 2003, ha dunque 21 anni, a Napoli ed è cresciuta nei Quartieri Spagnoli.

Anticipazioni Le onde del passato: chi ucciso avvocato Zan?/ Misteriosa morte di una ragazza scagiona Tamara

Maria Esposito, ospite oggi a Domenica In, sin da piccola si appassiona alla recitazione e frequenta l’Accademia di recitazione di Napoli (Arena) con professionisti come Piera Volante. È principalmente nota per il ruolo di Rosa Ricci di Mare Fuori sia nella fiction che nel musical ma è stata spesso ospite in altre trasmissioni televisive come Amici di Maria De Filippi e Ballando con le stelle. È stata anche protagonista di alcuni videoclip di Ultimo, in Occhi lucidi, e Geolier in I p’ me, tu p’te. Nel 2023 e nel 2025, insieme ad altri attori della serie di Rai2 è stata ospite anche al Festival di Sanremo. Di recente ha confessato che per impegni professionali si è trasferita e lasciare la sua città è stato tutt’altro che facile: “A 21 anni, lasciare Napoli, la mia famiglia e i miei amici è una delle scelte più difficili che abbia mai fatto”.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, Cristina lascia casa-famiglia?/ S'innamora di Pietro, Lorenzo reagisce male

Chi è il fidanzato di Maria Esposito (Rosa Ricci di Mare Fuori)? Dalla relazione con Antonio Orefice al presunto flirt con Jey Lillo di Pechino Express 2025

Per quanto riguarda la vita privata di Maria Esposito, invece, tra rumor, indiscrezioni, conferme e smentite è difficile dire se abbia un fidanzato o sia single. Nel 2022 sul set di Mare Fuori è nato l’amore tra Maria Esposito ed Antonio Orefice, Totò nella fiction. I due hanno ufficializzato la loro relazione sfilando insieme sul Red Carpet del Roma Film Festival 2022 sono stati insieme per circa un anno, ma poi la loro relazione è entrata in crisi. Successivamente è stata legata a Rocco De Angelis, bartender molto conosciuto sui social e in particolare su TikTok. Nell’ottobre del 2024 hanno reso pubblica la loro relazione ma a giudicare dal silenzio social e dall’eliminazione di tutte le foto i due si sono lasciati dopo poco.

Perchè Che Dio ci aiuti 8 non va in onda la prossima settimana, 20 marzo 2025/ Anticipazioni quarta puntata

Successivamente sono stati attribuiti diversi flirt a Maria Esposito, dal cantante Geolier, con cui ha lavorato recitato ad un suo videoclip, fino al mago di TikTok Jey Lillo, attuale concorrente di Pechino Express 2025 in coppia con il fratello Checco. I due, tuttavia, si sono sempre dichiarati solo amici. Insomma, chi è il fidanzato di Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori? Di recente ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo l’attrice si è professata single: “Mi auguro di trovare un ragazzo che mi meriti” ma nel frattempo i rumor e le indiscrezioni continuano.