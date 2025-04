Maria Esposito oggi: capelli corti e look sensuale

Maria Esposito è la star indiscussa di Mare fuori. Presente sin dalla prima stagione, la giovane attrice è tornata ad interpretare Rosa Ricci anche nella quinta stagione, in onda su Raidue dal 26 marzo 2025. A soli 21 anni, Maria Esposito è una star indiscussa, amatissima dal pubblico della serie tv che la segue anche sui social dove pubblica spesso foto di lavoro, ma anche della sua vita quotidiana. Sul proprio profilo Instagram seguito da 1,2 milioni di followers, l’attrice ha annunciato di aver lasciato Napoli per trasferirsi a Roma. Oltre a condividere con i suoi fan ila sua importante scelta di vita, la Esposito ha anche pubblicato foto in cui sfoggia un look estremamente sensuale.

Come vedete dalla foto qui in alto, infatti, l’attrice, fuori dal set, sfoggia un look estremamente sensuale e femminile. Come tutte le ragazze della sua età, infatti, anche all’attrice piace cambiare come è evidente guardando una foto che risale ai primi anni di Mare Fuori.

Maria Esposito com’era: la foto

Quando Maria Esposito ha debuttato come interprete di Rosa Ricci in Mare fuori sfoggiava capelli lunghi e neri e tatuaggi. Oggi, i tatuaggi sono sempre al loro posto mentre i capelli sono decisamente cambiati. Crescendo, Maria Esposito si è trasformata in una giovane donna, sicura della propria femminilità che con il nuovo taglio di capelli è ancora più evidente.

I capelli lunghi e lisci, infatti, hanno lasciato spazio ad un bob corto, liscio e sicuramente molto sbarazzino e versatile. Con il nuovo taglio, l’attrice ha mandato in tilt i fan che, oltre a seguirla nei suoi lavori, copiano anche il suo look. Il bob, infatti, è uno dei tagli più apprezzati e che meglio si adatta ad ogni donna con varie lunghezze. Sempre bellissima e sempre più sulla cresta dell’onda, dunque, Maria Esposito incanta anche con la sua immagine.