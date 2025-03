Maria Esposito, ecco chi è la presunta fidanzata di Jey Lillo a Pechino Express 2025

Maria Esposito di Mare Fuori è la fidanzata di Jey Lillo? Se lo chiedono i tanti appassionati di gossip, nonché i fan della celebre serie televisiva e di Pechino Express 2025. La coppia, secondo gli ultimi rumor, sarebbe molto affiatata. Lei avrebbe perso la testa per il noto illusionista, molto in voga sui social e su Tik Tok. Pare che anche lui sia rimasto affascinato da Maria Esposito proprio durante la lavorazione di Mare Fuori, arrivato nei teatri nei mesi scorsi.

Stando a quanto emerge in rete, Maria Esposito e Jey Lillo starebbero insieme da un pezzo, ma il condizionale è d’obbligo perché non sono mai arrivate vere e proprie conferme dai diretti interessati. Anzi, in occasione di una intervista, era stato proprio Jey Lillo a spegnere il fuoco del gossip, forse per evitare eccessiva attenzione mediatica.

Il tiktoker Jey Lillo e Maria Esposito stanno insieme? Voci e rumor contrastanti ma…

“No, non siamo fidanzati”, aveva detto Jey Lillo, facendo però intendere che con Maria Esposito stava nascendo un rapporto davvero speciale. Non aveva escluso che il loro legame si sarebbe potuto trasformare in qualcosa di più forte, infatti oggi si continua a parlare della loro possibile relazione. “La stimo davvero molto e tra di noi c’è un bellissimo rapporto perché penso che in tutta la mia vita non ho mai conosciuto una persona come lei”, aveva detto Jey Lillo.

“Fidanzamento? Diciamo di no, ma evviva le cose belle”, l’ulteriore commento del tiktoker. Insomma, in poche parole Jey Lillo si è tenuto aperto ogni porta riguardo il rapporto con Maria Esposito, ma ad oggi non è chiaro se stiano insieme o meno.

