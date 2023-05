Maria Esposito e Antonio, alias Totò Orefice, si sono lasciati/ Lo scoop

Maria Esposito e Antonio Orefice non stanno più insieme: l’indiscrezione

Dopo diversi rumor sulla sua vita sentimentale sembra che Maria Esposito e Antonio Orefice si siano lasciati. Gli attori di Mare Fuori avrebbero deciso di percorrere strade separate. A svelare questa indiscrezione ci ha pensato Pipol Gossip, che ha portato alla luce alcuni indizi su quanto accaduto tra la coppia.

“Maria Esposito, star di Mare fuori, torna single. È finita la storia d’amore tra ‘Rosa Ricci’ e Antonio alias ‘Totò Orefice’. I due non si seguono più e hanno cancellato tutte le immagini social che li ritraevano insieme” si legge sul portale. Questi indizi social confermerebbero la rottura tra i due giovanissimi attori. Negli ultimi mesi, all’interprete di ‘Rosa Ricci’ era stata attribuita una relazione con Massimiliano Caiazzo, smentita prontamente dalla diretta interessata.

Maria Esposito lo sfogo sui social contro i gossip: le sue parole

Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo sono due protagonisti delle serie campione di ascolti, Mare Fuori. Qualche mese fa, sono iniziati a circolare dei gossip sulla presunta relazione tra i due attori. L’attrice si è così lasciata andare a un duro sfogo sui social, in relazione alla sua vita privata.

“Leggo messaggi e commenti abbastanza “stupidi” dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c’entra niente la mia vita privata con il mio essere un’attrice professionista. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi “stupidi” di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami anche se magari non si vedono sono cosi solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie” afferma Maria Esposito: “Chi circonda la mia vita posso garantirvi che mi supporta, mi sostiene e mi aiuta nel credere nei miei sogni. Spero che dopo questo messaggio chiudiamo definitivamente questa parentesi “inutile”. E soprattutto non mischiamo la vita privata con la vita professionale poiché sono due cose distinte e separate. Spero di essere capita”.

