Maria Esposito e Geolier stanno insieme? “Non sono fidanzata” smentita a Verissimo/ “Un ragazzo deve…”

Maria Esposito è fidanzata a Geolier? La smentita a Verissimo: “Sono single”

Ha ottenuto successo e popolarità grazie all’iconico ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori 4 ed adesso Maria Esposito ha concesso la sua prima intervista televisiva a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, in cui si è mostrata estremamente emozionata e tesa. Infatti ha premesso: “Questa è la mia prima intervista televisiva e sono emozionatissima. Sono però felice della piega che ha preso la mia carriera, è successo tutto all’improvviso e non ho avuto tempo per metabolizzare e capire.”

Maria Esposito, chi è il fidanzato Jey Lillo/ Gennaro avrebbe rubato il cuore dell'attrice di Mare Fuori

E durante la chiacchierata con Silvia Toffanin non poteva non essere affrontato anche l’argomento gossip. In questi giorni c’è un incessante rumors su un presunto flirt tra Maria Esposito e Geolier. I due lo smentiscono ma ci sono vari indizi in senso contrario. Tuttavia oggi a Verissimo Maria Esposito alla domanda di Silvia Toffanin sull’amore prima ha mimato il gesto di andarsene ridendo e poi ha aggiunto: “In questo momento della mia vita sono innamorata di me stessa e sono concentrata sul lavoro. Mi auguro di trovare un ragazzo che possa darmi quello che merito.” Non ha esplicitamente nominato il rapper ma ha categoricamente smentito di essere fidanzata.

Chi è Antonio Orefice, ex fidanzato di Maria Esposito/ La liaison nata sul set di Mare Fuori

Maria Esposito e Geolier stanno insieme? Gli indizi sul presunto flirt e la smentita

A lanciare l’indiscrezione di una presunta storia d’amore tra Maria Esposito e Geolier nei giorni scorsi è stato Gabriele Parpiglia che nel suo programma radiofonico ha spifferato: “Pare, anzi leva il pare, che è scoccato l’amore tra Geolier e Maria Esposito. La notizia è questa. I due sono attentissimi e infatti non saranno felici di questa notizia“. Una notizia però smentita dai diretti interessati.” L’attrice di Rosa Ricci in Mare Fuori ed il rapper il cui nome all’anagrafe è Emanuele Palumbo, tuttavia, continuano a smentire.

Maria Esposito, flirt con Geolier? Scoop bomba su 'Rosa Ricci' di Mare Fuori/ Parpiglia: "Nato l'amore"

Gossip a parte, l’attrice partenopea nel salotto di Verissimo ha parlato della sua famiglia, del rapporto con la madre, la sorella e soprattutto dello strettissimo legame con il padre: “Mi ha insegnato l’amore puro. Per me è difficile trovare un ragazzo perché io ho come esempio mio padre che è il re della casa ed è la corona di mia mamma”











© RIPRODUZIONE RISERVATA