Maria Esposito, flirt con Geolier? Scoop bomba su ‘Rosa Ricci’ di Mare Fuori/ Parpiglia: “Nato l’amore”

Maria Esposito (Rosa Ricci di Mare Fuori) ha un flirt con Geolier? Lo scoop bomba di Gabriele Parpiglia

Maria Esposito e Geolier stanno insieme? Nonostante l’estrema riservatezza e le smentite dei diretti interessati sembra proprio che tra la Rosa Ricci di Mare Fuori ed il rapper il cui nome all’anagrafe Emanuele Palumbo è nato l’amore. Dopo i rumors ed il gossip dei giorni scorsi l’ultimo a lanciare lo scoop bomba è stato Gabriele Parpiglia nel suo programma radiofonico in onda su Rtl 102.5.

Nel dettaglio, Gabriele Parpiglia al riguardo ha rivelato: “La notizia è questa, Geolier nel suo video clip ha avuto come protagonisti Arte e Maria Esposito, ovvero Rosa Ricci. Pare, anzi leva il pare, che è scoccato l’amore tra Geolier e Maria Esposito. La notizia è questa. I due sono attentissimi e infatti non saranno felici di questa notizia.” Non è tardata ad arrivare la risposta di Geolier con un commento tutt’altro che elegante sui social: “Nun ce sta co’ la capa.”

Maria Esposito e Geolier stanno insieme? Tutti gli indizi che confermano il flirt

Nonostante la continue smentite, però, gli indizi che confermerebbero il flirt tra Maria Esposito e Geolier sono tanti e li ha tutti raccolti e riassunti Gabriele Parpiglia nel suo programma in radio. La scintilla tra Maria Esposito e Geolier sarebbe scoccata sul palco dell’Ariston quando il rapper era in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024 mentre l’attrice, nota soprattutto per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, era ospite per portare un monologo insieme agli altri attori del cast contro la violenza sulle donne.

E proprio lì sarebbe nato qualcosa tra i due con il rapper che l’ha voluta come protagonista del videoclip di I’ pe’ me, tu pe’ te’. Ed ad avvalorare il gossip c’è anche un altro tassello: Geolier e la storica fidanzata Valeria si sarebbero lasciati. Non solo infatti sono state cancellate tutte le foto di coppia dai social ma addirittura si sarebbero unfollowati a vicenda. E non è tutto perché anche l’attrice sempre sui social ha smentito di avere una storia con Andrea, un giovane tiktoker. Insomma, domani, sabato 30 marzo 2024, Maria Esposito sarà ospite a Verissimo chiarirà una volte per tutte il presunto flirt?











