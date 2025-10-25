Chi è il fidanzato di Maria Esposito di Mare Fuori? Dopo la rottura con Rocco De Angelis, circolano voci di un rapporto speciale con Silvia Uras

Maria Esposito ha un fidanzato o è single? Gli appassionati di Mare Fuori se lo domandano da tempo, soprattutto viste le voci che negli ultimi mesi si sono diffuse in merito al suo rapporto con Silvia Uras. Il quesito ha un suo perché, dal momento che l’interprete di Rosa Ricci e la celebre creator hanno coltivato un rapporto strettissimo e non fanno mistero di essere molto affiatate. Non è chiaro però se stiano insieme o meno, di certo le voci su un’amicizia speciale si rincorrono da tempo.

“Posso dire che Silvia è la persona più importante della mia vita e mi rende felice come non mai”, ha detto Maria Esposito non più tardi di alcune settimane in una intervista riportata da Webboh. Una dichiarazione che ha alimentato i dubbi e i sospetti dei fan, sempre più certi che con la Uras sia davvero sbocciato l’amore. Il gossip, dunque, impazza e gli indizi su una possibile storia d’amore in corso ci sono tutti.

Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme? L’attrice di Mare Fuori non esclude nulla

“Sapere che oggi così tante persone scelgono l’amore, in qualsiasi forma, mi rende davvero felice”, ha ribadito ancora una volta l’attrice di Mare Fuori, sempre possibilista sul gossip relativo a Silvia Uras. Di sicuro per Maria Esposito, quello che sta vivendo adesso è un momento molto intenso e speciale, con l’agenda degli impegni sempre più fitta tra film, ospitate e televisione.

Prima delle voci su Silvia Uras, Maria Esposito ha avuto una storia d’amore con il bartender Rocco De Angelis, una storia finita lo scorso anno, quando lei stessa, nel corso di un’intervista, ha ammesso di essere single e di volersi dedicare soltanto a sé stessa, per ritrovare la sua serenità. E chissà che ora non l’abbia ritrovata proprio grazie a Silvia.