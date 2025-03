Dopo il successo quasi disarmante – con accezione positiva – dei capitoli precedenti, Mare Fuori 5 non poteva che essere non solo più che atteso ma anche un ennesimo successo. Un tripudio certificato dal circolo di notizie e anticipazioni sulla nuova stagione, già uscita su Raiplay alcuni giorni fa con i primi 6 episodi. Per raccontare i segreti del grande seguito, ospiti a Domenica In oggi alcuni dei protagonisti più seguiti della saga: Giuseppe Pirozzi, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera e Artem Tkachuk.

Non si può parlare propriamente di anticipazioni Mare Fuori 5 dato che i primi 6 episodi sono già disponibili su Raiplay; chiaramente, per chi ancora non avesse iniziato la maratona, le parole degli attori – oggi ospiti nel salotto di Domenica In – alimentano ulteriormente l’hype. E’ proprio Vincenzo Ferrera a sottolineare un successo quasi inaspettato per il quinto capitolo, sottolineato dalla piattaforma ufficiale andata letteralmente in tilt nel momento dell’uscita delle prime 6 puntate di Mare Fuori 5.

Anticipazioni Mare Fuori 5, Maria Esposito ‘alias’ Rosa Ricci: “L’amore non è più protagonista…”

Emblematiche anche le parole di Artem Tkachuk – alias Pino in Mare Fuori 5 – “Grazie a questo percorso sono diventato più uomo di quanto fossi prima, un viaggio introspettivo non solo professionale ma soprattutto umano”. Ci pensa invece Maria Esposito – alias Rosa Ricci – a raccontare le nuove sfumature del quinto capitolo che segna una sorta di ‘ritorno alle origini’ dal punto di vista delle modalità di racconto: “Le ultime due stagione sono state più romanzate, più concentrate sull’amore; ora torna un racconto più crudo e diretto”. Le fa eco ‘Micciarella’ – interpretato in Mare Fuori 5 da Giuseppe Pirozzi: “Ora viene raccontata l’atmosfera quasi claustrofobica delle celle, la vita nelle carceri in tutte le sue sfumature”. Insomma, anticipazioni che bastano per alimentare ulteriormente le attese non solo per gli episodi già disponibili ma anche per le prossime puntate di Mare Fuori 5.