Maria Falcone/ “Maurizio Costanzo fondamentale nella lotta contro la mafia”

Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, è intervenuta in collegamento telefonico a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda domenica 26 febbraio 2023, per ricordare la figura di Maurizio Costanzo, con particolare riferimento al suo impegno giornalistico nella lotta contro la mafia. “Con quelle trasmissioni – ha sottolineato Maria Falcone –, Costanzo fece capire alla società finalmente cosa fosse la mafia, che da quel momento cominciò a morire, perdendo quei consensi che le venivano dall’essere accettata dalla società”.

MARIA FALCONE: “MAURIZIO COSTANZO NON ABBANDONÒ I MAGISTRATI DEL POOL ANTIMAFIA”

Invece, Maurizio Costanzo, anche attraverso le parole di Giovanni Falcone, a cui diede spazio a livello televisivo, fece capire cosa fosse davvero la mafia, andando contro la classica narrazione che ne veniva fatta sul piccolo schermo: “Io gli devo un ‘grazie’ grandissimo – ha chiarito Maria Falcone –. Giovanni aveva un amore incredibile per la sua Italia, eppure erano soli quei magistrati del pool antimafia che si erano inventati la lotta alla mafia. Eppure Maurizio Costanzo capì la forza esplosiva che potesse avere un programma televisivo incentrato su questo argomento. Ancora oggi agli studenti delle scuole italiane io dico quale ruolo determinante abbia avuto Costanzo nel contrastare la mafia”.

