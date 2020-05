Maria Falcone/ “Medici e infermieri sono i nuovi eroi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino””

Pubblicità

Maria Falcone ospite importante di Mara Venier, oggi domenica 17 maggio, su Raiuno per Domenica In. La presidente della “Fondazione Falcone” si collega in diretta da Palermo per la presentazione della settimana dedicata alla lotta alla mafia e che porta alla bellissima iniziativa chiamata “Palermo chiama Italia…al Balcone”. Un evento che si svolgerà nel corso della serata di sabato 23 maggio e che onorerà la memoria del giudice Giovanni Falcone, a partire dalle ore 18.00, ovvero l’ora in cui avvenne il terribile attentato. Una domenica di ricordi ed emozioni per Maria Falcone, che a Domenica In è pronta a raccontarsi e a raccontare le lotte della sua famiglia contro la mafia.

Maria Falcone: “I nuovi eroi sono medici e infermieri, come Falcone e Borsellino”

Maria Falcone non è rimasta in silenzio nelle ultime settimane. In piena pandemia mondiale e in un momento molto difficile per l’Italia, alle prese con la crisi sanitaria del coronavirus, la presidente della Fondazione Falcone ha voluto lanciare un messaggio di grande incoraggiamento a tutti i medici e gli infermieri italiani. Ma non solo: “I medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, ma anche i commessi dei supermercati, tutti coloro che in questi mesi di emergenza non si sono mai fermati, sono eroi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, ha detto Maria Falcone in videoconferenza per gli eventi Rai come riportato da La Repubblica. “Il messaggio che dobbiamo dare quest’anno è che le istituzioni, la democrazia, la vita di un Paese si salvano solo attraverso il compimento del proprio dovere, che in alcuni casi, come nel 1992 diventa eroismo”.



