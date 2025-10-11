Chi è Maria, moglie di Fefè De Giorgi, e i figli Federico e Irene: la famiglia e la vita privata del CT della nazionale maschile italiana di volley

Fefè De Giorgi, chi è l’allenatore di volley maschile e la sua famiglia

Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Ballando con le stelle 2025 eccezionalmente in onda a partire dalle ore 22.45. Un orario inedito ma motivato dalla precedente messa in onda della partita di calcio tra Estonia e Italia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che verrà trasmessa dalle ore 20.45.

Intanto, in vista del nuovo appuntamento televisivo con il dance show condotto da Milly Carlucci, c’è grande attesa per l’ospite d’eccezione pronto ad improvvisarsi ballerino per una notte: trattasi di Fefè De Giorgi, CT della nazionale italiana maschile di volley nonché fresco vincitore dell’oro mondiale Filippine 2025. Riflettori nuovamente puntati sull’allenatore dei record, dunque; cosa sappiamo invece in merito alla sua vita privata?

Straordinaria carriera a parte, conosciuta ormai da tutti gli appassionati e non, la vita privata di Fefè De Giorgi è riservatissima. L’ex giocatore e attuale allenatore di pallavolo ha un rapporto solidissimo con la sua terra d’origine e la sua Lecce, così come con la sua famiglia, composta dalla moglie Maria e dai figli Federico e Irene.

Maria, moglie di Fefè De Giorgi: i figli Federico e Irene

Entrando nel merito della famiglia e vita privata di Fefè De Giorgi, sono poche le informazioni essendo lontano dal mondo dei riflettori e dello spettacolo. Di lui sappiamo che è originario di Squinzano, in provincia di Lecce, e che è legatissimo alla terra salentina, dove risiede la sua famiglia e dove spesso fa ritorno quando gli impegni professionali glielo consentono.

Spesso trascorre le vacanze in famiglia, assieme alla moglie Maria, con cui è sposato da oltre 30 anni, e ai figli Federico e Irene, che sono ormai grandi ed entrambi hanno preso la propria strada e costruito la propria vita. Poco si sa di loro: lo stesso Fefè De Giorgi su Instagram, nella sua breve biografia, ha scritto “allenatore di pallavolo, marito di Maria e padre di Federico e Irene” ma sul suo profilo condivide perlopiù contenuti inerenti al mondo del volley e alla sua carriera, preferendo tutelare il suo privato sotto un velo di privacy.