Sono quattro i figli di Aldo Moro, che soffrirono profondamente la scomparsa del papà, avvenuta nel 1978 dopo il rapimento e la prigionia, che precederono l’uccisione da parte delle Brigate Rosse. I figli di Aldo Moro erano Maria Fida, Anna, Agnese e Giovanni: quattro ragazzi ai quali il deputato ha pensato nella sua ultima lettera scritta alla moglie, Noretta, chiedendole di rimanere unita al fianco dei suoi figli e di superare con con il loro amore il grave lutto proveniente dalla sua morte. Ma chi sono e cosa hanno fatto i figli di Aldo Moro dopo la morte del papà?

La maggiore, Maria Fida, è stata segnatrice dal 1987 al 1992, seguendo le orme del papà nel mondo della politica. Aveva più di trent’anni quando il padre venne rapito ed era già mamma di Luca: aveva dunque reso nonno il leader della Dc, che amava profondamente il suo nipotino. Proprio a Luca, infatti, fa riferimento Aldo Moro nella sua ultima lettera. Maria Fida Moro è morta il 7 febbraio del 2024: la figlia di Aldo Moro è scomparsa all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia. È stata attiva nel mondo della politica per tutta la vita.

Chi sono i figli di Aldo Moro? Il pensiero per Anna. Poi Agnese e Giovanni

Nella sua lettera scritta a Noretta, Aldo Moro parla di tutti i suoi figli. Riferendosi ad Anna, all’epoca incinta, scriveva: “Auguro cose tenerissime a lei e al piccolino in seno”. Alla moglie chiedeva proprio di aiutare Anna, a causa dello stipendio non alto del marito. Pensieri dolci furono dedicati anche ad Agnese e Giovanni, i suoi figli minori. Amatissimi del papà, per tutta la vita hanno portato avanti il suo esempio: Agnese è diventata psicologa, Giovanni invece ha fondato il movimento “Cittadinanza attiva”. Figli amatissimi, dunque, quelli di Aldo Moro, che nonostante fossero ormai adulti hanno sofferto tantissimo l’addio del papà.