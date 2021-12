Maria, fidanzata Simone Di Pasquale/ “Ci siamo ritrovati dopo 14 anni”

Simone Di Pasquale: l’addio a Ballando e la fidanzata Maria

Simone Di Pasquale sabato scorso ha annunciato il suo addio a Ballando con le stelle: “Emotivamente non ho più quella sfrontatezza del 21enne che entra in pista e vuole spaccare tutto, ho un approccio più posato, razionale. Ho vissuto tantissimo questo programma, per 16 anni. Io, Milly, Paolo Belli, due autori e Mariotto siamo lì dall’inizio”, ha detto in diretta su Rai 1. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il ballerino è fidanzato con Maria, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Come spiegato dallo stesso Di Pasquale al settimanale “Nuovo Tv” in una recente intervista, il legame con Maria è stato un ritorno di fiamma. I due si sono conosciuti 14 anni fa, ma dopo una breve frequentazione hanno preso strade differenti.

Maria: chi è la fidanzata di Simone Di Pasquale?

La scintilla tra Simone Di Pasquale e Maria è scoccata nuovamente qualche mese fa. Nonostante la loro breve frequentazione fosse finita, i due sono sempre rimasti in contatto. Quando Maria è arrivata a Roma, dove vive il ballerino, per partecipare a un torneo di padel, si sono rivisti e hanno iniziato a uscire con regolarità: “Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al Padel”. La coppia ha deciso di vivere il loro amore lontano dai riflettori e affrontato giorno per giorno, senza fare progetti a lungo termine. Il ballerino, però, non ha nascosto di voler mettere su famiglia. Sulle pagine del settimanale “Nuovo Tv” Simone Di Pasquale ha ammesso di amare molto la semplicità di Maria, una ragazza che condivide con lui valori e principi.

