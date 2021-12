Maria, fidanzata Simone Di Pasquale/ L’addio a Ballando: “È un cambio importante”

Simone Di Pasquale e la fidanzata Maria

Simone Di Pasquale è fidanzato con Maria, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Come spiegato da ballerino al settimanale “Nuovo Tv” in una recente intervista, il legame con Maria è stato un ritorno di fiamma. I due si sono conosciuti 14 anni fa, ma dopo una breve frequentazione hanno preso strade differenti. Nonostante la loro breve frequentazione fosse finita, sono sempre rimasti in contatto. Qualche mese fa Maria è arrivata a Roma, dove vive il ballerino, per partecipare a un torneo di padel, si sono rivisti e la scintilla è scoccata di nuovo: “Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al Padel”. Il ballerino e la compagna ha deciso di vivere il loro amore lontano dai riflettori, senza per ora fare progetti a lungo termine. Sulle pagine del settimanale “Nuovo Tv” Simone Di Pasquale ha ammesso di amare molto la semplicità di Maria, una ragazza che condivide con lui valori e principi.

Simone Di Pasquale l’addio a Ballando con le stelle

La finale di Ballando con le stelle 2021 andata in onda sabato 18 dicembre su Rai 1 è stata l’ultima puntata di Simone Di Pasquale nel celebre talent show di Rai 1. Il ballerino, uno dei volti storici del programma, ha annunciato il suo addio in occasione della semifinale, in cui è stato ripescato insieme a Bianca Gascoigne. Dopo 16 anni Di Pasquale ha detto addio a Ballando: “Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Farei questo tutta la vita, però c’è un tempo per tutto. Bisogna accettare i cambiamenti e questa è un’altra fase e ho incontrato la chiusura del cerchio”. Nell’ultima clip prima della sfida, molto commosso, il ballerino ha aggiunto: “Per me è un cambio importante”, augurandosi si chiudere con una vittoria. Di Pasquale però non dice addio a Milly Carlucci e a Rai 1: il ballerino sarà il nuovo coreografo de “Il cantante mascherato” che tornerà venerdì 11 febbraio con la terza edizione.

