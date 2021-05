Maria, figlia Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ “È un dono di Dio”, nata il giorno di San Valentino

Il 14 febbraio 2013 è nata Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. A ottobre 2012 la showgirl, allora 53enne, aveva annunciato di aspettare un figlio dal marito, grazie alla fecondazione assistita: “So che alcuni pensano che alla mia età non avrei dovuto, ma ho voluto questo bimbo con tutta me stessa. Questo figlio è un dono di Dio”, aveva detto sulle pagine del settimanale Chi. In quell’occasione Carmen Russo aveva anticipato che avrebbero chiamato il bambino con con il nome di un santo al quale sono devoti. Ad annunciare la nascita della bambina era stata Barbara d’Urso con un tweet: “È nata Maria! 2 kg 950 grammi! Grande Carmen! Grande Enzo Paolo!”. La bambina è nata all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, con un parto cesareo programmato proprio per il giorno di San Valentino.

Giuseppina Gherardini, madre Carmen Russo/ Morta a 89 anni: “Era una guerriera”

Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria

Maria ha compiuto 8 anni lo scorso 14 febbraio. La bambina è molto amata dai genitori Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La showgirl ha confessato, sul settimanale DiPiù, che il marito è molto permissivo di lei con la figlia: “Discutiamo soprattutto per quanto riguarda l’educazione di nostra figlia. Lui è più accondiscendente, gliele fa passare tutte, io sono più severa e spesso ci scontriamo”. Quando Maria vede litigare i genitori “va dal papà e gli dice di fare finta di niente, che mamma tra un po’ si dimentica. E ha ragione, presa dai mille impegni mi dimentico anche il motivo delle liti”. Durante l’intervista Carmen Russo ha confessato che è stata Maria a convincerla a fare Tale e Quale Show: “Studia anche tu canto come faccio io e vedrai che ti prenderanno”, le avrebbe detto la bambina con molto candore.

