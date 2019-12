Maria, figlia Carmen Russo: “voglio lavorare in tv”/ Canti e balli a Vieni da me

Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, protagonista di Vieni da me, svela il suo sogno per il futuro. “Vorresti lavorare in tv come mamma e papà?”, chiede Caterina Balivo dopo aver mostrato alla piccola un filmato con i lavori di Carmen Russo. “Sì”, ammette la piccola Maria. “E’ la prima volta che lo dice”, aggiunge Carmen Russo che, poi, insieme alla sua bambina, dà vita ad un momento di spettacolo ballando e intonando le note di Jambo, la canzone di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri. Maria, poi, aggiunge di non voler fare la ballerina e di amare molto il tennis che pratica attualmente. La Balivo, poi, svela che come regalo di Natale, Maria ha chiesto di poter avere sempre insieme i genitori visto che Enzo Paolo, per lavoro, è spesso fuori casa. Tra i due genitori, inoltre, Maria confessa che quello buono è papà mentre mamma Carmen è la più severa.

MARIA, FIGLIA DI CARMEN RUSSO A VIENI DA ME: “SETTE ANNI FA E’ INIZIATA LA VITA”

Innamorata della sua piccola Maria i cui segue ogni passo, Carmen Russo, dopo aver visto un filmato con alcuni dei momenti felici vissuti insieme, trattiene a stento l’emozione. “E’ la mia vita” – afferma Carmen Russo guardando Caterina Balivo che, essendo a sua volta mamma di due bambini, sa cosa intende. “E’ la gioia della nostra vita. Tu mi conosci da molti anni e da sette anni è iniziata la mia vita e quella di Enzo“, aggiunge. “In questi sette anni c’è stato un momento in cui hai detto ‘quanto tempo perso prima?”, chiede la conduttrice di Vieni da me. “Ma sì, però, nello stesso tempo ho pensato subito: ‘meno male, ho insistito, ce l’ho fatta e sono arrivata alla fine ed ecco la soddisfazione, la gioia. Certo, fateli presto (i figli ndr), però almeno c’è lei“, risponde la Russo.





