Carmen Russo è diventata mamma di Maria quando aveva più di cinquant’anni. La coppia formata da lei ed Enzo Paolo Turchi ha sofferto molto per la mancata gravidanza a lungo cercata, decidendo poi di affidarsi alla medicina e alla scienza con un percorso di fecondazione assistita, al quale Carmen è ricorsa per rimanere incinta di Maria. Una bimba che nonostante sia nata da due genitori più grandi del normale, è serena è profondamente amata. “Carmen è la miglior mamma del mondo, sono i genitori più bravi e belli del mondo” ha affermato la piccola ospite di Verissimo, mostrandosi dunque profondamente legata ai suoi genitori.

La piccola Maria è arrivata a coronare un amore forte che durava al momento della sua nascita da trent’anni. Inizialmente Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno pensato ai figli, molto concentrati sulle rispettive carriere nel mondo dello spettacolo. Quando poi hanno deciso di allargare la famiglia, sono passati diversi anni prima che Carmen rimanesse incinta e desse alla luce Maria. Una bambina fortemente desiderata che ha portato una nuova luce nelle loro vite.

La piccola Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, è molto legata ai genitori ma ha un rapporto speciale soprattutto con il papà, tanto che quando il ballerino e coreografo ha partecipato al Grande Fratello, la mamma si è detta felice per aver avuto l’opportunità di passare del tempo sola con la piccola Maria, che solitamente propende più per il suo amato papino. “Ho avuto la possibilità di stare 24h su 24 solo io e Maria, cosa che non poteva accadermi perché quando ci sei tu Maria è per te” ha dichiarato Carmen parlando con il marito, sposato nel 1987.

Carmen Russo è riuscita a diventare mamma grazie alla fecondazione assistita alla quale si è affidata dopo aver avuto difficoltà nel rimanere incinta. “Mi sono sottoposta a un rigido protocollo medico per la fecondazione assistita. Ho sempre creduto che prima o poi saremmo stati in tre” ha raccontato a Verissimo la showgirl. Fortunatamente i loro appelli sono stati esauditi e Carmen ed Enzo Paolo sono diventati genitori della piccola amatissima Maria, una bimba serena, intelligente e brava a scuola, della quale entrambi sono profondamente orgogliosi.