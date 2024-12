Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: “Ogni minuto che non sto con lei…”

Nata il 14 febbraio del 2013, Maria è venuta al mondo quando la mamma Carmen Russo aveva 53 anni e il papà dieci in più. La maternità è stata a lungo cercata dalla soubrette, molto attiva già dagli anni Settanta. Carmen Russo, infatti, ha iniziato tardi a cercare una gravidanza che non arrivava proprio per via dell’età più avanzata. Poi, a Barcellona, dopo essersi posta all’ennesima fecondazione assistita nella speranza che quella volta andasse bene, ha giurato a sé stessa che sarebbe stata l’ultima volta. “Ero distesa su quel letto nella clinica di Barcellona che in otto anni aveva assistito alla mia battaglia più grande, quella per diventare madre. Il mio cuore batteva all’impazzata” ha ricordato a “Io donna”. Lì ha detto a sé stessa “è l’ultima volta, o la va o la spacca”. E quella volta, poi, è andata bene.

Il desiderio di Carmen Russo, quello di diventare mamma, è nato intorno ai 42 anni: ha così cominciato un percorso di fecondazione assistita che ha portato a dei risultati solamente molto più tardi. Maria, per mamma Carmen Russo e papà Enzo Paolo Turchi, è un dono di Dio, un grande successo, come l’hanno definita. Nonostante ciò, la grande gioia spesso si trasforma anche in senso di colpa: “Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura. Ogni minuto che io non sto con mia figlia mi sento in colpa” ha rivelato proprio Enzo Paolo al Grande Fratello 2024. Proprio per lei, infatti, ha deciso di lasciare la Casa per tornare a casa.

Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: “Un dono di Dio”

Prima di avere Maria, Carmen Russo era rimasta incinta ma ha perso il bambino dopo due settimane, per un aborto spontaneo. Un grande dolore, ma nonostante questo i due non hanno mai perso la speranza: nel 2011, però, sono andati a Medjugorje dalla Madonna per chiedere una grazia e poco dopo Carmen è rimasta incinta. Per questo crede che Maria si un dono di Dio: “L’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita”.