‘Viva la mamma’, così potrebbe intitolarsi la puntata odierna de La Volta Buona dedicato al ruolo più arduo di tutti, al mestiere più amorevole di sempre; tante mamma del mondo della tv hanno presentato oggi il loro rapporto con i figli, spicca in tal senso il racconto di Carmen Russo accompagnata da sua figlia Maria. La piccola di casa aggiorna sul suo personale percorso di crescita soffermandosi innanzitutto sul prosieguo delle sue principali passioni: “Sto continuando a studiare batteria e sono diventata capitano della mia squadra di calcio, impegnativo? Sì, anche perchè sono l’unica femmina della squadra”.

Chi è Maria, figlia di Camern Russo e il marito Enzo Paolo Turchi/ È stato il coronamento dell’amore

Carmen Russo e la figlia Maria a La Volta Buona: “E’ diventata più consapevole e responsabile…”

Prende poi la parola Carmen Russo che, incalzata da Caterina Balivo a proposito del carattere esuberante di sua figlia Maria quando era più piccola, ha spiegato: “Era una discola da piccolina? E’ vero, dall’anno scorso ha iniziato ad essere più consapevole e responsabile. Sono stati comunque anni meravigliosi perchè ce li siamo goduti a pieno”. Curioso anche il racconto del viaggio a Medjugorje: “Siamo andate lì perchè, nei momenti difficili, secondo me la Madonna ci ha dato una mano; quando tu credi e hai fede, preghi, qualcuno ti ascolta…”. Anche Maria – figlia di Carmen Russo – è ovviamente rimasta colpita da quel viaggio suggestivo immerso tra fede e speranza: “Un posto bellissimo, arrivati alla cima della montagna vedi questa statua della Madonna che è meravigliosa. In quel momento è come se Dio ti benedice, per questo non senti la fatica del cammino a piedi”.

Carmen Russo: “Non dimenticherò mai l’incontro tra Papa Francesco e mia figlia Maria”/ “Piango perchè…”

Sempre nel corso dell’intervista a La Volta Buona, Carmen Russo ha trattenuto a fatica la commozione riguardando le interviste di quando ancora rincorreva il sogno di dare alla luce sua figlia Maria: “Ci siamo affidati al destino, alla fine è arrivata”. Non è stato facile per la ballerina coronare il desiderio di maternità ma, con grande gioia, oggi stringe a sé il frutto del suo amore con Enzo Paolo Turchi.